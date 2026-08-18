Председатель Комиссии изящных искусств США Родни Мимс Кук-младший, приезжавший на ПМЭФ-2026, провел в России переговоры с представителями Кремля в рамках «тихой» дипломатической миссии. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники.

Перед поездкой он получил дипломатический паспорт и прошел подробные инструктажи, пишет FT. Он встречался с кремлевскими чиновниками на ПМЭФ, утверждает газета.

При этом госсекретарь США Марко Рубио публично утверждал, что ему ничего не известно о делегации США в Санкт-Петербург. Тем не менее, как рассказали два источника FT, в Вашингтоне рассчитывали, что такие нестандартные посланники, как Кук, помогут сдвинуть с мертвой точки дипломатический процесс по конфликту России и Украины. По данным одного из осведомленных источников, среди тех, с кем встречался Кук, был советник президента России Антон Кобяков.

Кук не стал раскрывать газете детали встреч с российскими чиновниками и отвечать на вопрос, поручал ли ему президент США Дональд Трамп наладить контакты. Он также не сообщал о планах вернуться в Россию в ближайшее время. «Запросов много. Мы сейчас над этим работаем», — отметил он. В Белом доме заявили, что США «продолжают играть конструктивную роль в диалоге с обеими сторонами, работая над завершением войны», а Трамп настроен «оптимистично» в отношении перспектив мирного соглашения.

По словам американского чиновника, Кук посетил ПМЭФ именно в качестве председателя Комиссии изящных искусств США с целью развития двусторонних культурных связей. Кук участвовал в панельной дискуссии «Россия — США: диалог культур» на ПМЭФ. «Я знаю русскую культуру и знаю большинство руководителей ее культурных институтов», — сказал он FT. Круглый стол с участием высокопоставленных российских чиновников и деятелей культуры, по словам Кука, «включал большинство моих старых друзей, это было действительно большое возвращение домой. Личная связь между всеми нами была очень явной», — добавил он.