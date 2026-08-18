Российские бизнесмены с начала года перечислили в федеральный бюджет 383,69 млрд рублей в виде безвозмездных взносов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «Электронного бюджета».

До встречи Владимира Путина с представителями бизнеса в марте, где, по данным The Bell, президент призвал предпринимателей помочь бюджету, такие поступления составляли лишь 15,6 млрд рублей. Уже в апреле сумма выросла в десять раз — до 159,7 млрд рублей.

Глава РСПП Александр Шохин подтвердил, что бизнес оказывает бюджету помощь, подчеркнув добровольный характер взносов. По данным «Эксперта», российские власти рассчитывают получить от компаний около 300 млрд рублей таких платежей до конца года.

На фоне этих поступлений дефицит федерального бюджета за январь—июль достиг 6,455 трлн рублей — в 1,4 раза больше, чем годом ранее, и почти вдвое выше годового плана.