33% респондентов одобряют работу президента США Дональда Трампа в Белом доме, тогда как 64% ее не одобряют. Данные следуют из результатов опроса Reuters и Ipsos. Агентство отметило, что рейтинг Трампа упал до самого низкого уровня за время его президентства.

Согласно предыдущему опросу в начале августа, деятельность президента одобряли 35%, отмечает Reuters. Опрос проводился онлайн среди 1166 взрослых американцев.

Потерю одобрения агентство связало с военной операцией США и Израиля в Иране, которая привела к ощутимым экономическим последствиям в том числе для граждан США. Согласно опросу, около 80% американцев — включая 87% демократов и 71% республиканцев — считают, что конфликт США и Ирана «продлится долгое время». Лишь 16% заявили, что конфликт, вероятно, закончится через несколько недель.

Опросы Reuters и Ipsos также показали, что американские избиратели впервые за десять лет считают демократов более надежными в управлении экономикой, чем республиканцев: 38% против 35%. Демократов также чаще воспринимают как более способных справиться с проблемой растущей стоимости жизни.