Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал ряд распоряжений о кадровых изменениях в дипломатических представительствах страны в Турции.

Согласно документам, Нармина Мустафаева освобождена от должностей генерального консула Азербайджана в Стамбуле и постоянного представителя страны при Организации черноморского экономического сотрудничества.

Кроме того, от должности генерального консула Азербайджана в Карсе освобожден Замин Алиев. На эту должность назначен Гошгар Аслан оглу Зейналов.

Другим распоряжением главы государства Замин Алиев назначен генеральным консулом Азербайджана в Стамбуле.