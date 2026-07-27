Россия будет давать адекватный, но не обязательно симметричный ответ на все недружественные действия со стороны Молдовы. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ в комментарии для «Известий».

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Москва вынуждена реагировать на действия Кишинева и не исключила дальнейшего ухудшения ситуации.

«Естественно, на все недружественные инициативы Кишинева мы вынуждены реагировать. Что еще с подачи своих западных кураторов захотят реализовать молдавские власти, остается догадываться. Ясно одно — все эти меры направлены на разрыв взаимовыгодных связей с нашей страной. Также очевидно и то, что все они будут получать адекватный, не обязательно симметричный ответ», — заявили в МИД РФ.

Поводом для очередного обострения отношений стали события 19 июля в Кишиневе. По данным МИД РФ, сотрудники молдавских правоохранительных органов остановили автобус российского посольства для проверки документов, после чего без объяснения причин сняли с него дипломатические регистрационные знаки. В Москве утверждают, что к российским дипломатам была применена сила и им угрожали задержанием.

После этого, 21 июля, в МИД России был вызван посол Молдовы Лилиан Дарий для вручения соответствующей ноты протеста.