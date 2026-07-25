В поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку коммунальные службы поджигают мусор вокруг мусорных баков, чтобы не вывозить его. Это происходит в том числе и прямо около железнодорожной станции, в результате чего уже почернел забор. Жители поселка ежедневно вынуждены проходить мимо токсичного дыма, чтобы попасть на станцию.

Но особо опасная ситуация наблюдается около школы-интерната санаторного типа №10. Мусор тут сжигают прямо под газовой линией, причем это происходит круглый год, в том числе во время учебного процесса. Жалобы жителей поселка в Исполнительную власть остаются без ответа.

Напомним, что за открытое сжигание отходов и нарушение экологических требований при обращении с мусором в Азербайджане предусмотрены крупные штрафы. Согласно 271 статье КоАП, физическим лицам грозит штраф в размере от 500 до 800 манатов, должностным лицам — от 2 000 до 3 000 манатов, а юридическим лицам — от 6 500 до 8 000 манатов.