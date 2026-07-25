Йеменские хуситы атаковали нефтяные объекты Saudi Aramco в Джизане и Янбу на побережье Красного моря. Возле НПЗ в Джизане зафиксировали большой столб дыма, а трейдеры получили информацию о возможном повреждении хранилищ.

Об этом пишет агентство Reuters.

Военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что группировка успешно поразила объекты саудовской государственной нефтяной компании в обоих портовых городах. Видео из социальных сетей, проверенное Reuters, показало большой столб дыма, поднимавшийся со стороны нефтеперерабатывающего завода Saudi Aramco в Джизане.

Два трейдера из Азии сообщили, что получили информацию о возможных повреждениях местных хранилищ нефти и топлива.