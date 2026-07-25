Президент США Дональд Трамп распорядился не проводить новые удары по Ирану в пятницу, 25 июля, прервав тем самым почти двухнедельную серию ежедневных атак.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, знакомых с решением американского лидера.

По данным издания, на протяжении предыдущих 13 дней Трамп ежедневно утверждал планы ударов, которые военные проводили в течение нескольких часов. В пятницу президент получил аналогичный план, но не дал «зеленый свет», а вместо этого приказал не наносить удары.

Решение Трампа, как отмечает Axios, отражает как его готовность дать больше пространства для дипломатии, так и признание того, что текущий уровень ударов США достиг предела своей эффективности.

Вскоре после того, как он отдал распоряжение, Трамп заявил журналистам в Белом доме, что у него есть вариант продолжать удары или даже усиливать их, чтобы «уничтожить все, что у них есть». Однако он дал понять, что считает «более умной стратегией» заключить сделку с Ираном.