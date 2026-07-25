Греция запускает масштабную программу перевооружения стоимостью 4,2 млрд евро, центральным элементом которой станет создание современной системы противовоздушной, противоракетной и противодроновой обороны под названием «Щит Ахиллеса».
Проект реализуется в сотрудничестве с Израилем и Кипром на фоне напряженных отношений с Турцией, пишет Tech.
В частности, по словам министра обороны Греции Никоса Дендиаса, страна «вступает в новую эру». Большая часть финансирования – около 3 млрд евро – будет направлена на закупку израильских компонентов для новой оборонной системы.
Помимо «Щита Ахилла», Афины значительно укрепят свои вооруженные силы. В частности, в программу закупок входят:
израильские беспилотники Heron;
бразильские военно-транспортные самолеты Embraer C-390 Millennium;
ракеты для американских ударных вертолетов Apache;
другие современные системы вооружения.
Отмечается, что новая программа является частью масштабной военной реформы, которую правительство премьер-министра Кириакоса Мицотакиса объявило в 2025 году. В Афинах назвали её важнейшей модернизацией греческих вооружённых сил в современной истории страны.