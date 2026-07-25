Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удары ВСУ по инфраструктуре в Азовском и Черном морях, включая атаки на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), представляют собой «энергетический терроризм».

«Это, очевидно, энергетический (терроризм — прим.): то, что они творят в Черном море, то, что они творят в Азовском море, — это террористические атаки, международные террористические атаки, потенциально крайне опасные», — сказал он (цитата по ТАСС).

Песков также отметил, что удары по инфраструктуре КТК стоит рассматривать как нападение не только на Россию, но и на США и Казахстан. Пресс-секретарь объяснил это тем, что среди акционеров КТК есть американские компании.