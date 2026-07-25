Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отношения Астаны и Москвы строятся на принципах взаимного доверия и добрососедства, процитировав казахскую пословицу, которую он перевел русской поговоркой «Где лад, там и клад».

Выступая на XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске, Токаев отметил, что состоявшийся в апреле первый запуск ракеты-носителя «Союз-5» подтвердил способность двух стран совместно реализовывать масштабные проекты, объединяя научный, инженерный и производственный потенциал.

Президент привел казахскую пословицу «Бірлік бар жерде тірлік бар», которая в буквальном переводе означает: «Где есть единство, там есть жизнь (благополучие)», и отметил, что ее смысл близок русской поговорке «Где лад, там и клад».

Токаев выразил уверенность, что Казахстан и Россия смогут добиться новых успехов, сохраняя дружеские отношения, взаимное доверие и уважение законных интересов друг друга. Он также высоко оценил уровень двустороннего сотрудничества, отметив активное взаимодействие на всех уровнях — от межпарламентских контактов до встреч глав государств.