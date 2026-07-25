Нахчыван и белорусский город Брест готовятся стать городами-побратимами, готовится пакет документов для заключения соглашения о дружбе и сотрудничестве.

Об этом сообщил посол Азербайджана в Беларуси Магеррам Алиев, пишет sb.by.

«Память о Великой Отечественной войне остается общей ценностью, объединяющей народы Беларуси и Азербайджана. В годы войны Азербайджан направил на фронт более 700 тысяч человек, в том числе 10 тысяч женщин, — при том что население республики составляло около 3,4 миллиона. Половина призванных — 350 тысяч человек — не вернулась домой. За проявленные мужество и доблесть 128 уроженцев Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза, 12 из них — за участие в освобождении Беларуси», — сказа он.

Особое место в этой общей истории занимает Брест. Еще в декабре 1939 года на службу в Брестский гарнизон прибыли призывники из Азербайджана. Вместе с представителями других народов Советского Союза они встретили войну на белорусской земле.

«Брестская крепость навсегда вошла в историю как непобежденный пример героизма. Подвиг ее защитников, как и воинов, освобождавших Брест, является частью общей истории наших народов. Для нас особенно важно, что Беларусь продолжает хранить память о героях Великой Отечественной войны независимо от их национальности. Эта память служит прочной основой современных отношений между Азербайджаном и Беларусью», — отметил Магеррам Алиев.