США рассматривают возможность задействовать несколько тысяч военнослужащих для проведения операции на ядерных объектах Ирана.

Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на источники.

По их сведениям, американский спецназ в случае получения приказа готов будет приступить к «самой сложной операции в военной истории» по захвату обогащенного урана на укрепленных ядерных объектах исламской республики. В наземной операции могут быть задействованы тысячи военных. Они станут штурмовать ядерные объекты и обеспечивать их оцепление, пока небольшая группа бойцов сил специальных операций займется изъятием обогащенного урана.