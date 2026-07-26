Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби заявил, что после завершения перемирия с США 8 июля в результате ударов Ирана по американским военным базам на Ближнем Востоке были убиты более 200 военнослужащих США.

Как сообщает агентство Tasnim, Мохеби также утверждает, что число раненых американских военных значительно превышает количество погибших.

Представитель КСИР назвал официальные данные США о потерях недостоверными и предложил Вашингтону допустить представителей СМИ на американские базы, подвергшиеся иранским ударам.