Бывший генеральный директор телеканала Space TV Вадо Коровин направил в редакцию Minval Politika официальное заявление в связи с обвинениями, ранее опубликованными телеканалом в его адрес.

Публикуем заявление без изменений и сокращений:

В связи с опубликованным заявлением Space TV считаю необходимым изложить свою позицию.

Я никогда не уходил от ответственности и не собираюсь делать этого сейчас. Но ответственность должна основываться на фактах, документах и реальных результатах.

Да, кредит, о котором говорится в заявлении, действительно существовал. Однако важно сказать главное: этот кредит был оформлен за два года до нашего назначения. Мы приняли телеканал уже с серьёзными финансовыми обязательствами, накопленными долгами, техническими и организационными проблемами.

Но именно в таких условиях и проявляется качество управления.

Руководителя оценивают не по тому, какие проблемы он получил в наследство, а по тому, каких результатов он смог добиться.

Финансовые трудности — это не проблема одного телеканала и не следствие решений какого-либо одного руководства. Это системный вызов, с которым сегодня сталкивается практически весь телевизионный рынок.

За последние годы мировые и крупные национальные рекламодатели существенно перераспределили свои рекламные бюджеты в пользу цифровых платформ. Значительная часть инвестиций ушла в интернет, социальные сети и другие digital-каналы. В результате объём телевизионной рекламы заметно снизился, что объективно повлияло на финансовое положение большинства телеканалов. Именно по этим причинам канал не был в состоянии выплачивать кредитные долги.

Хочу отметить, что именно в период моего руководства Space TV поднялся с седьмого на второе место среди национальных телеканалов. Это не мнение, а результат работы нашей команды.

Одно дело — принять телеканал, который уже занимает второе место. Совсем другое — принять телеканал на седьмом месте и вывести его на вторую позицию, увеличив значение рейтингов в четыре раза. Это две совершенно разные управленческие задачи, и именно по этому критерию должна оцениваться эффективность любого руководителя.

Несмотря на сложное финансовое положение, заработная плата сотрудникам выплачивалась своевременно. Канал продолжал выполнять свои обязательства, развиваться и создавать качественный телевизионный продукт.

Перед завершением моей работы был заключён крупный коммерческий контракт, который обеспечивал и продолжает обеспечивать телеканалу возможность стабильно работать. И даже выплаченные зарплаты, о которых нынешнее руководство заявляло пару месяцев назад, были выплачены именно благодаря контракту, ранее подписанному мною.

Кроме того, значительная часть телевизионного контента, который продолжает выходить в эфир после нашего ухода, была приобретена именно в период моего руководства.

Особенно удивляют заявления о том, что за время моего руководства не развивалась техническая база телеканала.

Это не соответствует действительности. За период моей работы была проведена масштабная модернизация технической базы Space TV.

В частности, были приобретены:

— 8 роботизированных телевизионных камер;

— 3 новые студийные камеры;

— новые телевизионные пульты во всех студиях;

— полностью обновлена микрофонная база;

— новые компьютеры и производственное оборудование;

— модернизированы телевизионные студии;

— обновлено эфирное и производственное оборудование;

— приобретены новые служебные автомобили.

И это далеко не полный перечень выполненной работы.

Все закупки оформлялись официально.

Все договоры, счета, акты приёма-передачи и бухгалтерские документы находятся в архиве телеканала. Также вся информация о проделанной работе зафиксирована в акте, составленном Аудиовизуальным советом. Поэтому подобные заявления очень легко проверить. Достаточно открыть документы.

В своём заявлении нынешнее руководство также делает акцент на ремонте помещений. Хочу отметить, что косметический ремонт помещений проводился ещё в период нашего руководства. Если же сегодня в качестве одного из главных достижений представляется замена нескольких сантехнических элементов, то каждый вправе самостоятельно оценить масштаб подобных изменений и сопоставить его с тем, что было сделано нашей командой.

Я инвестировал в развитие самого телеканала: модернизировали студии, в которых по сей день снимаются передачи; обновляли техническую инфраструктуру, приобретали профессиональное телевизионное оборудование, новые компьютеры, камеры, роботизированные системы, микрофонную базу, телевизионные пульты и служебный транспорт.

Мой профессиональный анализ текущей динамики телевизионных рейтингов позволяет предположить, что уже по итогам сентября Space TV может опуститься примерно до пятого места.

Я не искал виноватых, когда принимал телеканал с долгами, устаревшей техникой и многочисленными проблемами. Мы приняли ответственность. Мы работали. Мы добились результата.

А все заявления Аяза Мустафаева – это просто попытки переложить ответственность, которую он не готов был принять, но почему-то все-таки сел в кресло руководителя. С таким же успехом я могу переложить ответственность на Мушфига Хатамова, который и взял данный кредит, зная, что канал не в состоянии его выплачивать. А тот с таким же успехом может переложить ответственность на руководство, которое было до него.

Всё, о чём я говорю сегодня, подтверждается документами, финансовой отчётностью, договорами, закупками, рейтингами и результатами работы нашей команды.