Иран и Армения договорились о создании совместной рабочей группы с целью расширения сотрудничества в энергетической сфере.

Об этом стало известно после встречи министра нефти Ирана Мохсена Пакнеджада с министром территориального управления и инфраструктуры Армении Давидом Худатяном.

На встрече стороны обсудили возможности расширения сотрудничества, выходящего за рамки действующей в настоящее время модели обмена «электроэнергия в обмен на газ».

Пакнеджад выдвинул Армении предложения по увеличению экспорта газа, принадлежащего Ирану, оказанию инженерных услуг и развитию сотрудничества в сфере нефтепродуктов.

Стороны договорились о создании совместной энергетической рабочей группы для разработки и координации конкретных проектов по этим направлениям.