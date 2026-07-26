Компании в США начали переходить на использование недорогих моделей искусственного интеллекта (ИИ), в том числе разработанных в Китае, чтобы сократить расходы.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечается, крупные и малые американские фирмы не видят смысла использовать передовые ИИ-модели для выполнения базовых задач. «Это все равно что ехать в продуктовый магазин за молоком на Lamborghini, созданном для гонок по трассе», — сказал изданию Майк Сейкс, директор по работе с клиентами стартапа Cursor, разрабатывающего инструменты искусственного интеллекта для программирования.

Крупные американские разработчики Anthropic и OpenAI годами пытались обеспечить себе лидерские позиции в борьбе за ИИ-превосходство, разрабатывая самые мощные модели, а в итоге выяснилось, что компании заинтересованы в базовых инструментах, указала The Wall Street Journal.