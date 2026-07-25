Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки, Россия готовится к расширению мобилизации и намерена привлечь дополнительные военные ресурсы из КНДР.

В своем вечернем обращении Зеленский отметил, что имеющаяся у Киева информация о планах Москвы на осень свидетельствует об отсутствии намерений двигаться к мирному урегулированию.

По его словам, за неполные семь месяцев текущего года в российские вооруженные силы были набраны 221 тыс. человек, тогда как потери российской армии за этот период составили почти 225,5 тыс. военнослужащих, включая около 131 тыс. погибших и почти 93 тыс. раненых.

Президент Украины также заявил, что Россия рассчитывает получить еще около 30 тыс. военнослужащих из Северной Кореи. По его утверждению, с июня в Воронежской области ведется подготовка к их приему. Кроме того, Зеленский заявил, что КНДР готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет.

По мнению главы украинского государства, сотрудничество Москвы и Пхеньяна представляет угрозу не только для Украины, но и для безопасности стран Азии.

Зеленский подчеркнул, что считает необходимым усилить международное давление на Россию, чтобы побудить Москву отказаться от продолжения боевых действий и перейти к мирному урегулированию конфликта.