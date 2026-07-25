Певица Кэти Перри раскритиковала использование своей песни Firework в видео, опубликованном в TikTok-аккаунте Белого дома с кадрами военных ударов по Ирану.
В своем заявлении артистка подчеркнула, что не давала согласия на такое использование композиции и ее никто об этом не спрашивал.
По словам Перри, песня Firework была написана как гимн надежды, исцеления и внутренней силы для людей, переживающих тяжелые моменты жизни. Она заявила, что использование композиции в качестве музыкального сопровождения кадров разрушений и военных действий полностью противоречит ее смыслу.
«Моя музыка создана для того, чтобы объединять людей, а не прославлять войну», — написала певица.
I am deeply appalled and angry to see “Firework” used on the @WhiteHouse TikTok account as a backing track for video footage of military strikes. I did not approve this, I was not asked, and I absolutely do not condone it.
I wrote this song to be an anthem of hope, healing, and…
— KATY PERRY (@katyperry) July 25, 2026