Россия дважды атаковала гражданское судно под флагом Палау в порту Одесской области.

Об этом сообщил министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник.

Как отмечается, сегодня при выходе из порта в Одесской области было дважды атаковано гражданское судно под флагом Палау, которое перевозило почти 2,8 тысячи тонн кукурузы.

В результате попаданий на судне возник пожар. По предварительной информации, семерых членов экипажа и украинского лоцмана удалось спасти.

Двое моряков пока числятся пропавшими без вести. Продолжается поисково-спасательная операция.