Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин заверили его в отсутствии планов по поставкам вооружений Ирану.

По словам американского лидера, во время последней встречи в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что ни при каких обстоятельствах Китай и китайские компании не будут продавать или передавать оружие Ирану. «Учитывая наши отношения, я верю его словам. Кроме того, я тоже делаю для него очень много хорошего», — отметил Трамп.

Президент США также сообщил, что аналогичное обещание ему дал президент России Владимир Путин. По словам Трампа, несмотря на продолжающийся конфликт между Россией и Украиной, российский лидер заявил, что не намерен продавать оружие Ирану.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты не осуществляют прямые поставки оружия Украине. По его словам, вооружение продается странам НАТО, которые полностью оплачивают его закупку, а дальнейшее распределение этого оружия Вашингтон не контролирует.