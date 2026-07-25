Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает два возможных варианта развития ситуации вокруг Ирана — дальнейшее усиление военного давления или заключение соглашения с Тегераном.

Выступая в Белом доме, американский лидер отметил, что военный сценарий предполагает продолжение и ужесточение ударов.

«Есть военный выход, при котором мы просто продолжаем делать то же самое, и даже более жестко, взрывая все, что у них есть. Или есть более разумная стратегия — заключить сделку», — сказал Трамп.

По его словам, власти Ирана пока не готовы к соглашению, однако, как считает президент США, в конечном итоге заинтересованы в переговорах.

«Я просто думаю, что они еще не готовы к этому, но они хотели бы заключить сделку. Иногда они не говорят, что хотят заключить сделку. Они хотят быть крутыми ребятами», — добавил Трамп.

При этом Трамп отметил, что пока не принял окончательного решения относительно интенсификации ударов по Ирану.