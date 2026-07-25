Европейская служба внешних связей вручит ноту протеста постоянному представителю РФ при Евросоюзе в связи с очередными «неизбирательными» ударами РФ по Украине, которые привели к жертвам среди гражданских и повреждению дипломатических объектов. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщила в своем аккаунте в соцсети X верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По словам главы евродипломатии, РФ ранее днем нанесла неизбирательные удары «по Киеву и другим регионам» не случайно: это следствие «целенаправленной политики». Один из ударов РФ 24 июля пришелся по почетному консульству Латвии в Славянске, что «подчеркивает полное пренебрежение Москвы нормами международного права», отметила Каллас.

«В ответ мы вызовем российского представителя при ЕС в связи с сегодняшними ударами, а также я предложу расширить санкционный список, включив в него дополнительные предприятия и структуры российского военно-промышленного комплекса», — пообещала глава европейской дипломатии.

Российские войска утром 24 июля атаковали Киевскую область баллистическими ракетами «Циркон», сообщали украинские мониторинговые каналы. Целью атаки, как позднее выяснилось, стал частный полигон в Бучанском районе, на котором проходила выставка вооружений — в частности беспилотников.

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что в результате удара по полигону погибло десять человек, еще около 100 ранены. Он добавил, что ведется расследование о «ненадлежащей организации и проведении мероприятия».