Установлены государственные пошлины за техосмотр и водительское удостоверение для управления мопедом.

Это нашло отражение в поправках к закону «О государственной пошлине», утверждённых президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, установлена государственная пошлина в размере 15 манатов за прохождение технического осмотра мопедов, 10 манатов за их регистрацию, 15 манатов за выдачу государственных регистрационных номерных знаков, 40 манатов за приём экзаменов для получения водительского удостоверения на право управления мопедом, а также 20 манатов за повторную сдачу экзаменов для получения водительского удостоверения на право управления мопедом.

Кроме того, законом установлена отдельная пошлина в размере 30 манатов за выдачу или замену водительского удостоверения для управления мопедом, а также за выдачу регистрационного свидетельства.