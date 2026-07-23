Житель Джебраильского района Азербайджана получил ранения в результате подрыва на мине на территории села Гасанлы, освобожденного от оккупации. Об этом говорится в совместном заявлении пресс-службы МВД, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).

Согласно заявлению, пострадавший – житель села Гумлаг Джебраильского района Эльшан Шамилов, 1979 года рождения – подорвался на мине во время вспашки земли трактором. Инцидент произошел на территории, которая не была очищена от взрывоопасных предметов.

По факту происшествия районная прокуратура начала расследование.

МВД, Генпрокуратура и ANAMA вновь призвали граждан соблюдать требования безопасности, обращать внимание на предупреждающие знаки о минной опасности, не прикасаться к подозрительным предметам и не посещать незнакомые территории.