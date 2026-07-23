В Насиминском районе Баку сотрудники полиции раскрыли ограбление, в результате которого у мужчины похитили 200 тысяч манатов.

Как сообщили в МВД, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Насиминского районного управления полиции, по подозрению в совершении преступления были задержаны ранее судимые Эльхан Алханов, Ашраф Алханлы, Муса Мамиев и Бахтияр Худиев.

По данным следствия, Бахтияр Худиев вместе с потерпевшим пришел в один из банков, где тот снял крупную сумму наличных. После этого подозреваемый сообщил своим сообщникам, что у мужчины при себе находится 200 тысяч манатов.

Злоумышленники проследили за потерпевшим, подошли к нему и похитили сумку с деньгами, после чего скрылись.

По факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.