Сотрудники оперативного аппарата Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана предотвратили попытку передачи наркотиков в Лянкяранское пенитенциарное учреждение.

Как сообщает Министерство юстиции, запрещённое вещество было обнаружено во время проверки передачи, которую принёс брат одного из осуждённых, прибывший на краткосрочное свидание.

При досмотре в тюбике зубной пасты были найдены свёртки с 2,2 грамма высушенной марихуаны, спрятанные специальным способом.

По данному факту проводится расследование.