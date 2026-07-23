В ходе инвентаризации государственных музеев Узбекистана выявлена пропажа сотен экспонатов, материалы проверки переданы в органы прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры страны.

В Государственном музее-заповеднике «Коканд» и его филиалах, в том числе в Кокандском литературном музее имени Гафура Гуляма, специалисты обнаружили серьезную недостачу музейных предметов. По предварительным данным, отсутствуют около 500 экспонатов.

Еще 16 предметов не были обнаружены в Государственном музее истории и культуры Сырдарьинской области.

Инвентаризация музейных фондов проводится поэтапно для проверки сохранности коллекций. Работы организованы в рамках исполнения постановления президента Узбекистана о развитии музейной сферы, а также решений, принятых совместно с Генеральной прокуратурой.

По итогам проверки все выявленные нарушения будут изучены, а лица, допустившие нарушения, привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.