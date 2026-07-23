Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с помощником президента России, специальным представителем президента по вопросам климата Русланом Эдельгериевым климатическое сотрудничество, подготовку к международным климатическим конференциям и взаимодействие по Каспийскому морю. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество Азербайджана и России в сфере противодействия изменению климата, вопросы, связанные с Конференцией сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, а также региональную и международную повестку, представляющую взаимный интерес.

Байрамов проинформировал Эдельгериева об опыте Азербайджана и результатах, достигнутых в период председательства страны на COP-29. Также была отмечена работа по взаимодействию с Австралией, которая будет председательствовать на COP-31, и принимающей стороной – Турцией.

Отдельное внимание на встрече уделили вопросам двустороннего сотрудничества в области Каспийского моря. Стороны подчеркнули необходимость активизации работы двусторонней рабочей группы по данной тематике.

В ходе переговоров была отмечена важность сохранения водных ресурсов и уникальной экосистемы Каспия, а также применения современных технологий в этой сфере, включая сельское хозяйство, и реализации совместных проектов.