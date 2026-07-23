Мировые цены на нефть в четверг резко растут – стоимость фьючерса на нефть марки Brent превысила отметку в $100 за баррель, прибавляя более 6%, свидетельствуют данные торгов.

По данным торгов на 17:15 по бакинскому времени, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 6,38% по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув $100,07 за баррель. Впервые с 22 мая котировки превысили отметку в $100.

В то же время сентябрьские фьючерсы на нефть WTI прибавили 5,36%, поднявшись до $91,48 за баррель.