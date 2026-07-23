Суда с сельскохозяйственной продукцией перестали заходить в морские порты Украины на фоне российских ударов по портовой инфраструктуре, заявил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий, передает портал «Латифундист».

«На сегодняшний день заход судов приостановлен. Это решение судовладельцев — государство со своей стороны ничего не ограничивало», — сказал он.

По словам Высоцкого, «еще вчера в порты заходили четыре-пять судов». При этом министр отметил, что говорить о полном прекращении морского экспорта пока преждевременно.

Высоцкий также рекомендовал аграриям не торопиться с продажей зерна при наличии возможности отложить сделки.

«Первая реакция – это обычно паника, и цены сразу падают. Конечно, я не призываю всех полностью прекратить продажи. Есть внутреннее потребление, экспорт работает по другим маршрутам», – сказал министр.