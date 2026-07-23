Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что Азербайджан должен как можно скорее вернуться в ПАСЕ.

«Во многих европейских странах нет и половины того, что мы увидели в Азербайджане. Азербайджан — это Европа в лучшем виде», — сказал он во время эфира.

По мнению Гордона, Украине также следует перенять опыт Азербайджана.

«В мире очень мало городов, в которых я хотел бы жить. Я объездил почти весь мир, но вот в Баку я бы жил. Мне так нравится Баку – это красивейший европейский город, город для жизни. Посмотрите, что они сделали в Карабахе, какое строительство развернули после возвращения своей территории. Три огромных аэропорта в Карабахе за короткие сроки – суперсовременные аэропорты. Какие дороги – едешь, и дорога как стекло. Я таких дорог не видел, даже в Нью-Йорке близко такого нет, извините. Какие отели, какие памятники, как они всё делают, какой государственный подход за всем этим, какой взгляд в будущее, какое геополитическое понимание особенностей расположения Азербайджана и его культуры», — отметил журналист.