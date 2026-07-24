Иран обвинил ряд стран Персидского залива и Иорданию в содействии военным действиям США против Тегерана. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, командующий Центральным командованием США (CENTCOM) Брэд Купер ранее заявил об участии нескольких государств – членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Иордании в американской операции против Ирана. Багаи добавил, что если эти заявления американской стороны не соответствуют действительности, то указанные государства должны официально и открыто их опровергнуть.

«Учитывая эти факты, когда Иран осуществляет свое законное и неотъемлемое право на самооборону, нанося удары по военным базам и объектам США, дислоцированным на территориях этих государств, ставить под сомнение «мотивы Ирана» означает лишь пренебрежение логикой и безосновательную попытку ввести в заблуждение», – заявил представитель МИД.

По его утверждению, нестабильность в регионе является следствием «американско-израильской агрессии против Ирана». Багаи заявил, что страны, предоставляющие свою территорию для поддержки американских действий, становятся «соучастниками» этих операций.

«Осуществление Ираном своего законного права на самооборону является не чем иным, как необходимым шагом на пути к восстановлению безопасности и стабильности во всем регионе», – указал представитель иранского внешнеполитического ведомства.