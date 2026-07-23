Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон возложит ответственность на Иран, если йеменские хуситы продолжат атаки на гражданские суда в Красном море.

По словам Трампа, год назад США нанесли мощные удары по позициям хуситов в ответ на их атаки на коммерческое судоходство. Он отметил, что после этого, а также во время конфликта с Ираном, группировка «действовала ответственно».

Однако, как утверждает американский лидер, накануне вечером хуситы вновь атаковали два саудовских судна.

«Если они сделают это снова, США возложат ответственность на Иран, поскольку хуситы являются суррогатом и доверенным лицом Ирана. Серьезное военное наказание будет применено как к Ирану, так и к самим хуситам», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

При этом президент США добавил, что разочарован действиями хуситов, отметив, что ранее они, по его мнению, «действовали очень профессионально и умно».