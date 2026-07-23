Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может принять участие в похоронах сенатора Линдси Грэма, что готов встретиться с ним в рамках мероприятия.

«У нас с Биби (Биньямином Нетаньяху – ред.) очень хорошие отношения. Я встречусь с ним, если он там будет», — сказал Трамп в интервью порталу Axios.

Как сообщила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, церемония прощания состоится в Вашингтоне 28 июля. Трамп примет участие в траурном мероприятии.