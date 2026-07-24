Банк «Россия» намерен инициировать процедуру банкротства одного из крупнейших топливных операторов — компании «Евротранс», что ставит под вопрос дальнейшую судьбу ее акций, облигаций и сети автозаправочных станций «Трасса», сообщает BFM.Ru.

С момента выхода «Евротранса» на Московскую биржу до появления первых серьезных разговоров о возможном банкротстве прошло всего около 2,5 года. При этом первые признаки финансовых трудностей у топливного оператора стали появляться задолго до летнего кризиса на рынке бензина.

С начала года акции компании потеряли около 60% стоимости на фоне сообщений о возможных проблемах с выплатами по народным облигациям, размещенным на платформе «Финуслуги». В апреле бумаги частично восстановились после информации о возобновлении выплат, однако ожидания инвесторов не оправдались.

В настоящее время «Евротранс» занимает второе место среди независимых операторов сетей АЗС по объемам продаж в Москве и Московской области.

Компания располагает значительным объемом активов: в ее структуру входят 57 автозаправочных комплексов «Трасса», парк бензовозов, собственная нефтебаза, предприятие по выпуску стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для кафе сети, а также четыре ресторана. Кроме того, оператор развивает сеть электрозарядных станций, которая насчитывает около 150 точек.