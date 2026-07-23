В Джалилабадском районе во время работ по благоустройству были обнаружены образцы материальной культуры, относящиеся к древности.

Находки были обнаружены во время закладки парка на территории района, в местности, называемой Нарбагы, передает АПА.

Так, в ходе земляных работ на территории были найдены четыре древних хозяйственных кувшина и другие образцы материальной культуры.

Об обнаруженных находках была проинформирована археолог Института археологии и этнографии Вафа Махмудова. На основании полученной информации представитель института был направлен на место, где начались исследовательские работы.

Предполагается, что обнаруженные образцы материальной культуры могут предоставить новые и важные сведения о древних периодах истории Азербайджана.