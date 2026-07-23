Всемирный банк оценил ущерб от землетрясений, произошедших 24 июня в Венесуэле, в $19,6 млрд, при этом почти половина потерь пришлась на жилые здания. Об этом говорится в предварительном докладе организации.

В документе говорится, что масштаб разрушений требует скорейшего восстановления страны, что позволит ускорить экономический рост и снизить социальные последствия катастрофы.

Согласно оценке Всемирного банка, 47% общего ущерба пришлось на жилой фонд, 27% – на инфраструктурные объекты, еще 26% – на нежилые здания. Наиболее значительные разрушения зафиксированы в штате Ла-Гуайра и столичном округе, на которые приходится примерно половина всех повреждений.

Полученные данные помогут правительству Венесуэлы и международным партнерам оценить объем необходимых восстановительных работ и определить приоритеты при реконструкции после одной из крупнейших катастроф в современной истории страны.

Разрушительное землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей примерно в 40 секунд были зафиксированы два подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5, эпицентры которых находились примерно в 10 км друг от друга в штате Яракуй. После основного удара специалисты зарегистрировали 1 388 афтершоков. В результате катастрофы погибли почти 5 400 человек.