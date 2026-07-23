Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил иностранных агентов в намеренном раздувании ситуации вокруг нападения на гражданку России. Об этом сообщает «Первый канал Грузии».

«Здесь действует очень простой приказ искусственно навязывать нам в Грузии ненависть извне, и эту задачу выполняют конкретные агенты. Мы будем всячески противодействовать этой задаче и всем тем людям, которые занимаются выполнением таких приказов», – сказал глава грузинского правительства.

Инцидент произошел 19 июля в регионе Кахетия, где мужчина проник в гостиничный номер, в котором находились российские туристки, и напал на одну из них. В результате девушка получила перелом носа.

В МВД Грузии заявили, что причиной конфликта стало поведение россиянок. По версии ведомства, они оскорбляли гостей свадьбы, проходившей в гостинице, и облили водой аппаратуру. Сами туристки это отрицают, утверждая, что конфликт возник из-за того, что они разговаривали на русском языке.

21 июля суд освободил под залог Георгия Чигладзе, обвиняемого в нападении на российскую туристку. Мужчина заявил, что сожалеет о произошедшем.