Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон даст согласие на соглашение с Саудовской Аравией в области мирного атома при условии, что Эр-Рияд присоединится к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений с Израилем.

Как он написал в социальной сети Truth Social, одобрение соглашения «полностью зависит от присоединения Саудовской Аравии к… Авраамовым соглашениям».

Администрация США сообщила 22 июля, что документ о сотрудничестве в области ядерной энергетики был подписан министром энергетики США Крисом Райтом и министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Сальманом Аль Саудом. В заявлении отмечается, что соглашение направлено на рассмотрение в Конгресс США.

Документ рассчитан на несколько десятилетий и, как говорится в нем, призван «открыть американским компаниям широкие возможности для участия в саудовской программе развития атомной энергетики».

Авраамовы соглашения были заключены Израилем и рядом арабских стран при посредничестве США в 2020-2021 годах. В 2020 году дипломатические отношения с Израилем установили Бахрейн, Марокко и Объединенные Арабские Эмираты. В 2021 году о нормализации отношений с еврейским государством объявил Судан. До заключения этих соглашений Израиль поддерживал дипломатические отношения только с двумя арабскими государствами – Египтом, установившим их в 1979 году, и Иорданией, сделавшей это в 1994 году.