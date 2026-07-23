Президент США Дональд Трамп более 80 раз обещал урегулировать конфликт в Украине за 24 часа, а также неоднократно положительно высказывался о саммите в Анкоридже, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«(Госсекретарь США) Марко Рубио, отвечая на вопрос журналиста по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, заявил: «Вы думаете, мы урегулировали войну на Украине за 30 минут? Это не так работает». Никто так не думал. Но все помнят, как более 80 раз президент США Дональд Трамп обещал закончить конфликт в Украине за 24 часа, а затем давал высокую оценку саммиту в Анкоридже», – написала Захарова в своем Telegram-канале.