Сильный ливень привел к подтоплению улиц Астаны – на дорогах столицы образовались значительные скопления воды, из-за чего движение автомобилей затруднено, передает NUR.KZ.

Чтобы обойти участки с водой на тротуарах, некоторые жители Астаны вынуждены передвигаться вдоль стен и держаться за ограждения зданий. Видео с последствиями непогоды горожане публикуют в социальных сетях.

Некоторым очевидцам удалось также снять град, который выпал во время ливня.

На опубликованных кадрах видно, что трудности с передвижением возникли не только у владельцев легковых автомобилей, но и у водителей общественного транспорта. Автобусы продолжают движение по улицам, частично или полностью покрытым водой.

Вместе с тем часть жителей столицы отмечает, что после установившейся жары дождь стал долгожданным изменением погоды.

«Наконец-то! В Астане нормальная погода», – пишут пользователи в соцсетях.