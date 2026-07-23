Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый заявил, что российская нация «не имеет права на существование».

«Мы видим, что у нас соседом не назовешь. Это вообще нация с руководством, которая не имеет права на существование. Ничего цивилизованного уже на протяжении тысячелетий не изменилось там ни в ментальности, ни в имперском амбициозном поведении», — сказал он.

Кроме того, Драпатый резко высказался о жителях Донецкой и Луганской областей, назвав их «отрыжкой Советского Союза». По его словам, значительную часть населения этих регионов составляют переселенцы и криминальные элементы, а многие жители, как он утверждает, не хотят работать, рассчитывают на «халяву» и не придают значения тому, в какой стране жить.

«Донеччина, Луганщина, к сожалению, за всю историю их существования в большинстве своём и переселенцы, и криминальные элементы, очень много присутствуют. Поэтому там и такое несознательное население. С населением в плане украинизации, наверное, там мало уделялось внимания. Вот и имеем такой результат. Почему-то люди хотят какой-то халявы там большей, чего-то им не хватает, у них какое-то недовольство есть, зависть есть, вот они не хотят работать. Я сначала думал, может это надумано, нет, оно так и есть. Общаясь, смотрел на эту ситуацию. Не скажу, что большинство, но очень весомое количество этого контингента, которые не хотят работать, хотят халявы, им скорее всё равно, в какой стране проживать, как она будет называться», — заявил он.