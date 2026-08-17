Осень 1915 года, Сербия. В разгар Первой мировой войны французский лётчик доставил раненого словацкого пилота-добровольца Милана Растислава Штефаника в безопасное место. Это стало первым задокументированным случаем использования авиации в медицинских целях. После ещё много раз авиация применялась для спасения жизней раненых людей, пока в 1928 году в Австралии не основали Службу летающих врачей для предоставления широкого спектра медицинских услуг гражданскому населению в отдалённых районах.

Спустя столетие санитарная авиация станет доступной и для гражданского населения Азербайджана. Как прокомментировали Minval в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), на первом этапе для оказания услуги будут задействованы два специальных медицинских вертолёта, оснащённых необходимым оборудованием для оказания интенсивной терапии во время полёта.

По данным TƏBİB, в ближайшее время санитарная авиация будет использована в случаях, когда госпитализация наземным транспортом затруднена из-за состояния дорог, трудного рельефа, погодных условий или длительности поездки, что может ухудшить состояние пациента.

В первую очередь речь идёт о пациентах, находящихся в критическом состоянии. Среди основных показаний для транспортировки пациентов вертолётом — наличие тяжёлых сочетанных травм (вследствие ДТП или катастроф), острых сосудистых патологий (инфаркты, инсульты и др.), тяжёлых ожогов, неотложных неонатальных и педиатрических патологий, а также случаи органной недостаточности, требующие срочной эвакуации в специализированную больницу.

Основной задачей службы станет межбольничная медицинская эвакуация внутри страны. В частности, тяжёлых пациентов будут доставлять из районных и городских больниц в специализированные медицинские учреждения Баку и крупных региональных центров.

В TƏBİB уточнили, что санавиация не будет использоваться для обычных перевозок пациентов. Необходимость эвакуации будет определяться врачебным консилиумом направляющей больницы совместно со специалистами диспетчерской службы Центра скорой помощи. Решение будет приниматься с учётом клинических показаний и рисков транспортировки. То есть самостоятельно вызвать санитарную авиацию граждане не смогут.

Но стоит уточнить один важный нюанс. По данным TƏBİB, услуга транспортировки больных по воздуху будет абсолютно бесплатной для пациента и его родственников. Она будет покрываться в рамках пакета услуг обязательного медицинского страхования, конечно же, если эвакуация осуществляется по экстренным жизненным показаниям.

На сегодня определено место дислокации вертолётов. Центральная база санитарной авиации будет расположена в Баку. А вот для посадки вертолётов планируется использовать существующие вертолётные площадки на территории крупных медицинских учреждений. Их инфраструктура будет поэтапно адаптироваться в рамках модернизации службы экстренной медицинской помощи.

Отметим, что в Yeni Klinika действует вертолётная служба. На территории Клинического медицинского центра также имеется место для посадки вертолёта.

В будущем каждый полёт будет сопровождать специализированная бригада интенсивной терапии. В её состав войдут врач-анестезиолог-реаниматолог либо врач скорой помощи, а также фельдшер или медицинская сестра интенсивной терапии, имеющие специальную подготовку по авиационной медицинской эвакуации. При необходимости к полёту смогут привлекаться детские реаниматологи, неонатологи, трансплантологи и другие профильные специалисты.

После того как служба окончательно заработает, планируется выполнять несколько сотен санитарных авиарейсов в год. Но точное количество пациентов будет зависеть от числа экстренных случаев в регионах.

В TƏBİB добавили, что данный проект финансируется за счёт средств Государственного агентства обязательного медицинского страхования. Для полноценного запуска службы необходимо завершить обучение медицинского персонала, повышение квалификации сотрудников и необходимые процедуры оформления.