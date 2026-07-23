Завтра, 24 июля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Будет преобладать юго-восточный ветер. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 23-25, днем — 33-38° тепла. Атмосферное давление ниже нормы — 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 75-80, днем — 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27, днем — 35-39, в горах ночью — 15-20, днем — 25-30° тепла.