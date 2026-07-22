Казахстан лидирует среди стран Центральной Азии по количеству болельщиков, приобретающих билеты на Гран-при Азербайджана Формулы-1. Об этом сообщает Baku City Circuit. Второе место занимает Узбекистан.

По данным организации, в 2025 году билеты на Гран-при Азербайджана приобрели зрители из 115 стран. Отмечается, что интерес казахстанской аудитории к бакинскому этапу чемпионата продолжает расти. Так, с 2022 года продажи билетов среди болельщиков из Казахстана ежегодно увеличиваются не менее чем на 50%. Благодаря такой динамике Казахстан стабильно входит в число 15 крупнейших зарубежных рынков по количеству покупателей билетов на Гран-при Азербайджана.

В 2026 году гонка отметит 10-летний юбилей. Юбилейный этап пройдет в Баку с 24 по 26 сентября. Организаторы также анонсировали масштабную развлекательную программу: в рамках гоночного уик-энда перед зрителями выступят Кэти Перри и Кельвин Харрис.