Сотрудники Нахчыванского главного таможенного управления Государственного таможенного комитета Азербайджана пресекли попытку незаконного транзита особо крупной партии психотропного вещества — метамфетамина.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете, операция была проведена на основе анализа рисков в ходе комплексных мероприятий таможенного контроля.

На таможенном посту «Шахтахты» проверке подвергся грузовой автомобиль, следовавший транзитом через территорию Азербайджана с грузом, заявленным как «безалкогольные напитки». Осмотр транспортного средства проводился с использованием стационарной рентгеновской установки и служебной кинологической собаки.

В ходе проверки в двух паллетах среди 312 пластиковых контейнеров с жидкостью светло-голубого цвета было обнаружено 53 кг 817,183 грамма метамфетамина, находившегося в жидком виде.

Изъятое психотропное вещество выведено из незаконного оборота. По факту проводится расследование.