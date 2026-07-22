Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины станет генерал-майор Игорь Скибюк. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, решения об изменениях в руководстве Вооруженных сил Украины будут официально оформлены уже сегодня, а соответствующие указы находятся на стадии подготовки.

«Мы определили последовательность дальнейших шагов. Сегодня будут формализованы решения об изменениях в руководстве Вооруженных сил Украины – соответствующие указы находятся в стадии подготовки. Совместно с Михаилом Драпатым и Евгением Хмарой мы определили, что новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины станет генерал-майор Игорь Скибюк», — написал Зеленский.