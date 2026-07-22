Культ террористов и нацистов, возведенный в государственный ранг в Армении, сегодня никого не удивляет. Возвеличивание, увековечивание памяти этих отбросов общества, которое в любом нормальном государстве, каралось бы законом, в соседней стране является подвигом.

Таких примеров множество, но мы приведем всего лишь несколько из них. В 2016 году в центре Еревана был установлен памятник Гарегину Нжде. Тому самому, который в годы Второй мировой войны активно сотрудничал с нацистской Германией, и на счету которого немало невинных жертв среди мирного населения. Однако этот позорный факт ничуть не смутил прежние власти Армении, как и не смущает нынешние «демократические». Мало того, Гарегин Нжде в Армении является национальным героем.

А годом ранее в Ереване появился бюст террориста Согомона Тейлеряна, застрелившего бывшего великого визиря Османской империи Талаата-пашу в Берлине 15 марта 1921 года. Несмотря на оправдательный вердикт «гуманного» немецкого суда, признавшего его невменяемым в момент преступления, сам теракт остается историческим фактом. И установка памятников людям, добивавшимся своих целей через убийство, неизбежно вызывает вопросы о том, какой именно пример подобные «каменные идолы» подают будущим поколениям.

А вот еще одна одиозная фигура (естественно, также национальный герой) сравнительно недавнего прошлого — Монте Мелконян. Он был одним из руководителей армянской военизированной организации ASALA, которая в 1970–1980-х годах осуществила серию вооруженных нападений и убийств турецких дипломатов в различных странах мира. В результате этих атак погибли люди, а многие получили тяжелые ранения. Именно подобные методы международное сообщество квалифицирует как терроризм, независимо от политических лозунгов, которыми пытаются их оправдать.

В ноябре 1985 года Мелконян был арестован во Франции и приговорен к шести годам лишения свободы за хранение поддельных документов и незаконное владение оружием. Его имя также фигурировало в материалах, связанных с деятельностью ASALA, включая убийство турецкого дипломата Галипа Озмена в Афинах в 1980 году, во время которого были тяжело ранены члены семьи погибшего. Кроме того, Мелконяна связывали с подготовкой нападения на турецкое дипломатическое представительство в Париже. После досрочного освобождения он отправился в Карабах, где продолжил террористическую деятельность в отношении мирных азербайджанцев. Был уничтожен азербайджанскими военнослужащими в 1993 году.

И вот на фоне этого «героического пути» Мелконяна из США поступают новости, которые, мягко говоря, вводят в ступор. Согласитесь, то обстоятельство, что Мелконян является национальным героем Армении – понять можно. Но ни в какую нормальную человеческую логику не вписывается тот факт, что памятник этому террористу собираются устанавливать во Фресно (Калифорния).

Как сообщает Армяно-американский информационный центр (ААИК), на армянском кладбище «Арарат» состоялась церемония закладки первого камня памятника Монте Мелконяну.

В мероприятии приняли участие видные представители армянской общины Фресно, члены армянских организаций в США и многочисленные соотечественники. Отмечается, что гранитное изображение Монте Мелконяна будет стоять рядом с памятником вышеотмеченному другому террористу Согомону Тейлеряну. Знаете, а ведь эта вопиющая с точки зрения элементарной человеческой нравственности история выходит далеко за рамки армянской общины.

Как известно, после трагедии 11 сентября 2001 года США сделали борьбу с терроризмом одним из главных направлений своей внутренней и внешней политики. Американские власти неоднократно подчеркивали, что терроризм не может иметь оправданий, независимо от политических мотивов его участников. И вот на фоне всех этих заявлений о борьбе с терроризмом по всему миру, прямо перед носом американских властей предпринимаются попытки увековечить память международного террориста. Ситуация, как говорится, из разряда сюр.

И что немаловажно, речь идет о террористе – активном члене структуры, которая в 70-80-е годы прошлого века была включена в список террористических организаций госдепартаментом США. Остается надеяться, что американские власти предпримут соответствующие меры, иначе в будущем в США, в особенности в Калифорнии, число истуканов армянским террористам и нацистам будет только расти.