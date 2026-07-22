Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев поздравил представителей СМИ с Днем азербайджанской национальной прессы.

В публикации в социальной сети Х он отметил, что история национальной прессы, основанной 22 июля 1875 года выдающимся просветителем Гасан беком Зардаби, является ярким примером патриотизма, верности государственности и борьбы за национальный прогресс.

«Начиная с середины 1990-х годов медийная политика, проводимая под руководством Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, наряду с обеспечением свободы слова, свободы информации и плюрализма мнений, создала прочную основу для формирования и развития сильной, профессиональной прессы. В последующие годы успешное продолжение курса, заложенного Великим лидером, и последовательные реформы в этой сфере обеспечили развитие наших СМИ в соответствии с современными вызовами и расширили их влияние в глобальном информационном пространстве.

В период 44-дневной Отечественной войны наши средства массовой информации продемонстрировали настоящий пример патриотизма и единства, сыграв важную роль в донесении правды до мирового сообщества и разоблачении информационных провокаций, направленных против нашей страны. Оценивая деятельность азербайджанских СМИ, Президент Ильхам Алиев отметил: «Сегодня наши СМИ завоевали большой авторитет не только внутри страны, но и на международной арене, и я говорю это совершенно искренне… Сегодня азербайджанские СМИ способны защищать государственные интересы. Они добились больших успехов в разоблачении необоснованных обвинений против Азербайджана, используя аргументы, серьезный анализ и факты. Наши СМИ не только защищают государственные интересы, но и при необходимости сами переходят в наступление».

В период, когда в мире и нашем регионе продолжаются сложные процессы, не прекращаются войны и конфликты, Азербайджан выделяется своей безопасностью и динамичным развитием, последовательно проводит независимую и принципиальную политику, расширяя равноправное партнерство с мировыми центрами силы. Отрадно, что наши СМИ сумели адаптировать свою деятельность к новым реалиям, учитывают современные тенденции мирового информационного пространства и проявляют активность во внедрении передовых технологий, цифровизации, искусственного интеллекта и других важных направлений, определяющих перспективы развития. Мы уверены, что азербайджанские СМИ еще больше укрепят свои позиции в глобальном информационном пространстве и, оставаясь верными своим принципам, продолжат вносить вклад в укрепление патриотизма, национального единства и защиту национальных интересов нашей страны», — написал Хикмет Гаджиев.

В завершение он поздравил журналистов с профессиональным праздником, пожелав им крепкого здоровья и новых успехов в работе.